Peixe ‘amaldiçoado’ assusta moradores no Chile; assista

Animal marítimo pode chegar a viver a 500 metros de profundidade e sua vinda à superfície é considerada atípica



Um peixe-remo de mais de 5,60 metros foi encontrado por pescadores em Arica, no Chile, nesta semana. Os moradores da cidade do litoral norte do país encararam a presença do animal como um mau presságio. De acordo com costumes japoneses, local de origem do peixe-remo, a presença da criatura marinha pode significar a vinda de desastres naturais, como tsunamis, ciclones e terremotos. A chegada do peixe-remo na costa chilena ainda é um mistério para as autoridades locais. Normalmente, até mesmo a vinda do animal marítimo à superfície do mar é considerada atípica, uma vez que ele pode chegar a viver a 500 metros de profundidade. A fama de “amaldiçoado” do animal foi revivida na última década, em 2011, quando moradores afirmaram ter reencontrado peixes-remo no litoral do Japão. No mesmo período, aconteceu o tsunami que viria a causar o acidente nuclear de Fukushima. Apesar do apelo popular, a ciência não confirma que as aparições do peixe estejam relacionadas a desastres naturais.