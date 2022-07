Prefeito mexicano se casa com jacaré para assegurar fartura

Cerimônia aconteceu em San Pedro Huamelula e contou com música tradicional, foliões dançando e beijo para selar a união

Reprodução/Twtter/@Reuters Tradição de se casar com jacaré é antiga e garante que a vila não vá passar por necessidades



O prefeito Victor Hugo Sosa, da aldeia de San Pedro Huamelula, no México, se casou na quinta-feira, 30, com um jacaré vestido de noiva. Em uma cerimônia colorida, com música tradicional e foliões dançando enquanto imploravam ao líder para selar as núpcias com um beijo, o mandatário participou de um antigo ritual local que remonta a séculos pré-hispânicos entre as comunidades indígenas chontal e huave, no Estado de Oaxaca, como uma oração pedindo a generosidade da natureza. “Pedimos à natureza chuva suficiente, comida suficiente, para que tenhamos peixes no rio”, disse Sosa, prefeito da pequena vila de pescadores na costa do Pacífico de Oaxaca, a mais rica do país em cultura indígena e lar de muitos grupos que mantiveram suas línguas e tradições. Acredita-se que o réptil de sete anos, conhecido como princesinha, seja uma divindade que representa a mãe terra, e seu casamento com o líder local simboliza a união dos humanos com o divino.

In an age-old ritual, a Mexican mayor married his alligator bride to secure abundance. Victor Hugo Sosa sealed the nuptials by kissing the alligator’s snout https://t.co/jwKquOPg93 pic.twitter.com/Vmqh4GpEJu — Reuters (@Reuters) July 1, 2022