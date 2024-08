Pela 2ª vez, SpaceX adia lançamento de missão que levará astronautas para ‘caminhada’ no espaço

Empresa se tornará a primeira empresa privada a realizar uma caminhada espacial, o que está sendo considerado como uma revolução para o turismo espacial

Foto de Brandon Bell/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Junto a Space X, liderada por Elon Musk, o bilionário Jared Isaacman, que é piloto e astronauta, está por trás do financiamento do Programa Polaris Dawn.



A primeira viagem do Programa Polaris Dawn organizada pela empresa de tecnologia Space X, teve a data de lançamento novamente adiada. A missão, cujo objetivo é validar a tecnologia para levar civis até o espaço e promover uma “caminhada” de astronautas fora da terra, teve a data alterada pela segunda vez em função de condições meteorológicas. Por meio de uma publicação na rede social X, antigo Twitter, a empresa comunicou a suspensão do lançamento previsto para a madrugada desta quarta-feira (28).

“Devido às previsões meteorológicas desfavoráveis para as áreas de aterrissagem do Dragon no largo da costa da Flórida, estamos suspendendo as oportunidades de lançamento do Falcon 9 do Polaris Dawn esta noite e amanhã”, disse o comunicado. A empresa afirmou que equipes permanecem monitorando previsões do clima até a obtenção de condições favoráveis para lançamento e retorno da missão. Inicialmente, Polaris Dawn tinha como data de lançamento a madrugada da última terça-feira, 27, mas problemas técnicos levaram ao primeiro adiamento. Com o início da missão, será a primeira vez, desde a era Apollo, em 1970, que seres humanos estarão tão distantes da Terra, há cerca de 1,4 mil quilômetros.

Além disso, a Space X se tornará a primeira empresa privada a realizar uma caminhada espacial — com a cápsula Dragon totalmente despressurizada —, o que está sendo considerado como uma revolução para o turismo espacial. Além do feito inédito, a missão tem objetivo de pesquisas médicas sobre os efeitos de altitude extrema no corpo humano e testes de conexão de internet via raios laser no espaço. Junto a Space X, liderada por Elon Musk, o bilionário Jared Isaacman, que é piloto e astronauta, está por trás do financiamento do Programa Polaris Dawn.

Due to unfavorable weather forecasted in Dragon’s splashdown areas off the coast of Florida, we are now standing down from tonight and tomorrow’s Falcon 9 launch opportunities of Polaris Dawn. Teams will continue to monitor weather for favorable launch and return conditions — SpaceX (@SpaceX) August 28, 2024

