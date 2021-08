Pelo menos 17 pessoas morrem após raio atingir barco com convidados de casamento em Bangladesh

Queda de raios é comum na região e mataram pelo menos 255 pessoas desde o início de 2021; seis pessoas ficaram feridas

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas nesta quarta-feira, 4, quando um raio atingiu um barco no Rio Padma, no norte de Bangladesh, transportando convidados a caminho de um casamento. O incidente ocorreu em uma área remota da cidade de Shibgani, no distrito de Chapainawabganj, por volta das 12h. A informação foi confirmada à Agência Efe pelo chefe de administração do distrito, Manjurul Hafiz. Segundo ele, as vítimas foram mortas pela queda do raio, e não por afogamento. A princípio, 13 corpos foram localizados no local. Outras pessoas foram socorridas para atendimento médico, mas não resistiram e morreram. Entre os seis feridos, quatro estão em estado grave. O país tem uma recorrência grande de mortes causadas por raios. Só em 2021, pelo menos 255 pessoas morreram por descargas elétricas do tipo, 54 delas eram crianças. Para tentar amenizar a ocorrência dos raios no país, um milhão de palmeiras foram plantadas em áreas rurais.