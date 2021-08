Mais da metade dos municípios de SP não registraram mortes por Covid-19 na última semana

Segundo o governo estadual, 346 cidades não tiveram mortes pela doença e 31 não contabilizaram novos casos

Pixabay / KitzD66 Número de mortes caiu com o avanço da vacinação



O governo de São Paulo anunciou que 346 municípios do Estado não registraram mortes por Covid-19 na última semana. Sendo assim, mais de 53% das 645 cidades paulistas não tiveram vítimas da doença desde 28 de julho. Além disso, 31 municípios não tiveram novos casos confirmados. A análise dos dados foi feita dos dias 28 de julho a 4 de agosto, a partir dos boletins oficiais do governo estadual. Os balanços são superiores aos identificados em comparação similar realizada no período de 14 a 21 de julho, que apontava 288 municípios sem novos óbitos naquela semana. São Paulo já vacinou mais de 80,6% da população adulta com pelo menos uma dose. Cerca de 23% já completaram o esquema vacinal.