Pelo menos 26 corpos são encontrados em valas clandestinas no México

Pixabay/ZENITH LR Corpos foram encontrados em valas clandestinas no município de Tecomán, no estado de Colima, oeste do México



Pelo menos 26 corpos foram encontrados em valas clandestinas no município de Tecomán, no estado de Colima, oeste do México. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 27, por autoridades locais. Os restos humanos foram localizados com o apoio de drones e de cães na comunidade de Cerro de Ortega, onde são identificados enterros clandestinos desde 2018. De acordo com Héctor Javier Peña, chefe de gabinete da Procuradoria Especializada no Desaparecimento de Pessoas de Colima, foi possível “localizar, até agora, dez valas clandestinas e a recuperação de restos humanos e ósseos de 26 pessoas”, disse, em uma mensagem. As escavações continuam e as autoridades não descartam a presença de mais restos mortais. Em Colima, a descoberta de valas clandestinas vem se multiplicando, a maioria delas em Tecomán, perto da divisa com o estado vizinho de Michoacán, onde existe a atuação de diferentes grupos criminosos. Para se ter ideia, em 2019, no mesmo município, dedicado ao turismo poe suas praias e a atividades agrícolas, foram encontrados 69 corpos em uma série de valas. Em dezembro do ano passado, outros 22 corpos foram localizados em Tecomán. Segundo autoridades, o estado de Colima, localizado na costa do Pacífico, é chave na rota do tráfico de drogas.