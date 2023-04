Influenciador argentino lança vaquinha para pagar dívidas do Independiente

Clube passa por crise financeira grave e objetivo é arrecadar R$ 99 milhões para as ‘dívidas mais urgentes’

EFE/Marcelo Sayao Independiente é o maior campeão da Copa Libertadores na história e passa por forte crise



Passando por uma forte crise financeira, o Independiente ganhou um apoio nesta quinta-feira, 27. O influenciador argentino Santiago Maratea lançou uma vaquinha para pagar as dívidas mais urgentes do clube através de um fundo fiduciário que pretende angariar cerca de US$ 20 milhões (R$ 99 milhões, na cotação atual). “A torcida do Independiente compreende perfeitamente o que está acontecendo. A única coisa que falta é algo que organize todos para gerir tanto dinheiro e depois – algo que compreendo que pareça impossível – que esse dinheiro vá para onde tem de ir. É simples assim”, declarou Maratea na sala de imprensa do Estádio Ricardo Bochini. Maratea, de 30 anos, que começou a organizar arrecadações em massa nas redes sociais há dois anos, reconheceu que se trata de uma tarefa “muito desafiadora”, mas insistiu na “rastreabilidade” e transparência de todo o processo. “Não sei se é assim tão difícil não roubar dinheiro; tenho muito dinheiro à minha frente e não encosto nele. Sei perfeitamente que posso lidar com US$ 20 milhões sem qualquer problema e sem que falte um único peso”, disse. Para isso, ele promoveu a criação de um fundo “constituído pelos torcedores”, a fim de pagar as dívidas “mais importantes” do clube: o beneficiário do fundo será o Independiente; a fonte, milhões de torcedores; e o fiduciário, a pessoa encarregada de administrar o dinheiro, Santiago Maratea.

“O instrumento jurídico que estamos utilizando foi concebido para tornar o mais simples possível o pagamento desta dívida para que o Independiente possa seguir em frente”, disse o ‘influencer’ argentino. Antes da entrevista coletiva, Maratea publicou vários vídeos no seu perfil do Instagram com links para doar dinheiro, que variavam entre 4.000 e 32.000 pesos (entre US$ 17,5 e US$ 140 dólares no câmbio oficial). O clube argentino, maior vencedor da Libertadores, com sete títulos, quatro deles consecutivos, atravessa uma profunda crise econômica, esportiva e judicial, que culminou com a renúncia do ex-presidente Fabián Doman, em 11 de abril, após apenas seis meses no cargo. Após 13 rodadas, o Independiente está no penúltimo lugar do Campeonato Argentino, com uma vitória, sete empates e cinco derrotas.

*Com informações da EFE