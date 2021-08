Pelo menos 29 pessoas morrem após ônibus despencar de barranco no Peru

Polícia precisou da ajuda de um guindaste para recolher parte dos corpos e criança de seis anos está entre vítimas fatais

EFE/Félix Ingaruca Pelo menos 29 pessoas morreram após ônibus despencar de barranco no Peru



Pelo menos 29 pessoas morreram nesta terça-feira, 31, após um ônibus colidir com outro veículo e despencar de um barranco na rodovia central, principal pista de acesso para a cidade de Lima, no Peru. O coletivo da empresa León Express tinha saído da cidade de Huánuco quando se envolveu em um acidente no quilômetro 72 da pista e foi jogado para fora da rodovia. Segundo o chefe da Polícia Nacional, César Cervantes, uma criança de seis anos está entre os mortos no acidente. A identidade dos passageiros ainda não foi revelada. Há pelo menos 22 pessoas feridas, entre elas, duas crianças. A polícia local tenta terminar os resgates e paralisou momentaneamente os trabalhos para aguardar a chegada de um guindaste. O número de mortos ainda pode subir. “Além da polícia, o corpo de bombeiros também se juntou aos trabalhos de busca no local. Os feridos foram transferidos para o hospital de Chosica e os resgates são difíceis”, afirmou em entrevista ao Canal N o chefe de polícia da rodovia, Manuel Lozada. A causa do acidente ainda não foi revelada e as investigações da polícia devem ser iniciadas em breve.