Dois soldados são baleados perto da Casa Branca

Uma pessoa foi detida pela polícia de Washington

Pelo menos dois oficiais da Guarda Nacional americana foram baleados perto da Casa Branca na tarde desta quarta-feira (26).

Segundo o departamento de polícia de Washington, uma pessoa foi presa. Kash Patel, diretor do FBI, afirmou que os membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental que foram baleados não morreram, mas estão em estado crítico. O agressor será acusado de agressão a um agente federal.

Os agentes também afirmaram que a situação já foi controlada e área está segura. A assessoria de imprensa da Casa Branca informou que o presidente Donald Trump já foi comunicado do incidente. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, manifestou preocupação e disse que as autoridades estão colaborando na manifestação.

Na rede social Truth Social, o presidente americano afirmou mais que o “animal” que atirou nos guardas estava “gravemente ferido”, assim como os dois agentes. A residência oficial do presidente americano está em “lockdown”. Trump na Florida, em Mar-a-Lago.

Após o ataque, Donald Trump solicitou o envio de mais 500 soldados da Guarda Nacional para Washington, D.C., informou o secretário de Defesa, Pete Hegseth. “Isso só reforçará nossa determinação em garantir que Washington, D.C. seja um lugar seguro e agradável”, afirmou.

Veja a distância dos tiros para a Casa Branca:

Várias ruas já foram isoladas na região e um perímetro foi montado. Os voos para a capital americana foram suspensos. O ataque ocorre um dia antes do feriado de Ação de Graças, um dos mais importantes para os americanos.