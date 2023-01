Pelo menos sete pessoas morrem após passagem de tornados no sul dos Estados Unidos

Serviço Meteorológico Nacional relatou 45 possíveis tornados na região

JOSH EDELSON/AFP Tronados também causaram enchentes na Califórnia



Pelo menos sete pessoas morreram após passagem de vários tornados no sul dos Estados Unidos na noite desta quinta-feira, 12. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, foram relatados 45 possíveis tornados durante o dia. O vice-diretor dos serviços de emergência disse à AFP, nesta sexta-feira, 13, que as seis mortes ocorreram no condado de Autauga, centro do Alabama. A governadora Kay Ivey declarou estado de emergência em Autauga e em outros cinco condados. Pelo Twitter, Kay Ivey disse que diversas partes do estado foram atingidas pelos tornados. Entre eles, o município de Selma, no condado de Dallas. O local é conhecido por conta de movimento dos direitos civis na década de 1960. A localidade também se encontra em estado de emergência após sofrer “danos significativos”. Os moradores foram orientados a se distanciarem de linhas elétricas caídas e evitarem deslocamentos. O fenômeno seguiu rumo ao leste e atingiu a Georgia. Segundo informações da AFP, uma menina morreu por conta da queda de um árvore. O governador do Estado, Brian Kemp, lamentou o ocorrido. “Toda nossa família está desolada por esta tragédia”, escreveu em seu Twitter. Também foram registrados alagamentos na Califórnia. Estes tipos de fenômenos são comuns nos Estados Unidos. A região central e o sul do país são as áreas mais afetadas. No fim de novembro, duas pessoas morreram no Alabama após a passagem de 36 tornados.