Pelo menos três pessoas morrem em terremoto no sul do Irã

Tremor de 6,0 na escala Ritcher atingiu o país no neste sábado (horário local)

Reprodução/middle east eye Irã está sob várias placas tectônicas e sofre com muitos tremores



Um terremoto de magnitude 6,0 na escala Ritcher atingiu o sul do Irã neste sábado, 2, (horário local) e matou, pelo menos, três pessoas. Segundo a mídia estatal iraniana, além das vítimas, tiveram muitos feridos. O tremor foi sentido há 100 km a sudoeste da cidade portuária de Bandar Abbas, na província de Hormozgan. Um terremoto muito semelhante foi sentido no ano passado, na mesma região, com magnitude de 6,4 e 6,3 e uma pessoa morreu. A USGS disse que o impacto é localizado. O Irã está localizado a beira de várias placas tectônicas. O terremoto mais mortal do país foi em 1990, com tremor de magnitude 7,4 que matou 40 mil pessoas no norte.