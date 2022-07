ANP registra diminuição no preço médio da gasolina e do diesel

Agência Nacional do Petróleo divulgou dados referente os valores cobrados pelos combustíveis; ação ocorre após a diminuição do ICMS por parte de 11 governadores

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Combustíveis são um dos principais vilões para a inflação da economia brasileira



Os valores cobrados pela gasolina e diesel registraram queda nessa semana após a diminuição no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), segundo levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e divulgado nesta sexta-feira, 1º. De acordo com o órgão, o preço médio do litro da gasolina foi de R$ 7,39 para R$ 7, 127 – uma diminuição de 3,55%. Já em relação ao diesel, o preço médio passou de R$ 7,568 para R$ 7,554 – uma queda de 0,18%. Sobre o etanol, o preço médio foi de R$ 4,873 para R$ 4,723 – uma diminuição de 3,07%. O maior valor encontrado na comercialização da gasolina foi de R$ 8,89; do diesel de R$ 8,99; e do etanol de R$ 7,890. Após altas históricas nos preços dos combustíveis, o principal fator que possibilitou a queda nos preços foi a diminuição do tributo estadual. Após a decisão de 11 governadores – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia e Alagoas – em limitar a cobrança do tributo em até 17%, os valores do diesel, gasolina e etanol passaram a cair.