Pentágono anuncia lançamento de míssil intercontinental para esta quarta-feira

Este é a segunda ação experimental que os Estados Unidos realizam em menos de um mês; objetivo é mostrar preparo das forças nucleares americanas

Clayton Wear/Força Aérea dos EUA/AFP - 05/02/2020 Míssil balístico intercontinental Minuteman III desarmado após ser lançado durante um teste de desenvolvimento



O Exército dos Estados Unidos anunciou o lançamento de um míssil intercontinental para esta quarta-feira, 7, segundo informou o Pentágono. De acordo com o general de brigada e porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, trata-se de um teste não armado da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. O objetivo é mostrar a força nuclear do país. Este é o segundo teste que os Estados Unidos realizam em menos de um mês. “Haverá um teste operacional de lançamento de um míssil balístico intercontinental Minuteman III não armado na madrugada de 7 de setembro, da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia”, anunciou Ryder. Diferente do que ocorre normalmente, o Pentágono costuma confirmar os lançamentos apenas após eles serem realizados. O general classificou a ação como “teste de rotina” e ressalta que ela estava planejada há um tempo. Ainda segundo Ryder, Rússia e outros países foram informados da operação. Ainda de acordo com o porta-voz do Pentágono, a ação visa mostrar o preparo das forças nucleares americanas além de garantir mais segurança e eficácia da “dissuasão nuclear da nação”. Um míssil semelhante foi lançado pela Força Aérea dos Estados Unidos em agosto.

*Com informações da AFP