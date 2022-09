Homem morre enquanto sobrevoava lago dos EUA para jogar cinzas do pai

Lee Cemensky utilizava um ultraleve; aeronave perdeu o controle e caiu em Minnesota enquanto tentava pousar

Reprodução/site/Fly The Swan Homem utilizava ultraleve para jogar cinzas do pai no lago



Um homem, identificado como Lee Cemensky, 58 anos, morreu após a queda de um ultraleve que estava sendo utilizado para jogar as cinzas de seu pai sobre um lago no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, informaram os veículos norte-americanos CBS News e o 8Newsnow, acrescentando que o piloto Douglas Johnson, 61 anos, que oferecia seus serviços por meio do site Fly the Swan, também não resistiu. Segundo o tenente Craig Katzenbergern, o chamado foi realizado no domingo, 4, que foi quando os polícias descobriram que o homem estava espalhando os restos de seu pai. De acordo com a polícia do condado de Crow Wing, os dois morreram no local e o acidente se deve ao fato da aeronave ter perdido o controle e cair. Katzenbergern classificou a aeronave como “caseira” e informou que a FAA (Administração Federal de Aviação) e o Conselho Nacional de Segurança de Transportes, estão investigando o acidente. Um relatório inicial da FAA aponta que a aeronave estava tentando pousar quando se acidentou.