Pentágono diz que pretende concluir evacuação do Afeganistão até o dia 31 de agosto

Voos militares dos EUA foram retomados na última segunda depois de terem sido interrompidos por conta do caos que tomou conta do aeroporto, com os afegãos invadindo as pistas tentando deixar o país

EFE/EPA/STRINGER EUA querem garantir operação do aeroporto de Cabul, palco de cenas de caos



O porta-voz do Pentágono, John Kirby, informou que a previsão dos Estados Unidos é concluir os voos de evacuação que saem do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, até o dia 31 de agosto. A informação foi dada nesta terça-feira, 17, e Kirby também afirmou que o procedimento será realizado “de maneira segura e ordenada” para retirar cidadãos americanos e colaboradores afegãos. “Vamos trabalhar realmente duro nas próximas semanas para tirar todos que pudermos do país”, afirmou. Os voos militares dos EUA foram retomados na última segunda depois de terem sido interrompidos por conta do caos que tomou conta do aeroporto, com os afegãos invadindo as pistas tentando deixar o país. Nesta terça, a Casa Branca afirmou que o Aeroporto Internacional Hamid Karzai de Cabul está aberto para pousos e decolagens. Atualmente, cerca de 3.500 militares americanos estão no aeroporto, sendo que mais de 700 pessoas foram evacuadas ontem. Além disso, o Pentágono afirmou que os afegãos evacuados serão transferidos para bases militares nos EUA e que seus vistos já estão sendo processados.

*Com informações da EFE