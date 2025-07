Pentágono fecha acordo para uso de polêmica IA de Musk

Algumas das respostas do chatbot elogiavam no Adolf Hitler, denunciavam ‘estereótipos antibrancos’ na rede social X e a ‘desproporcional’ representação dos judeus em Hollywood

EFE/EPA/ALI HAIDER A xAI se desculpou no sábado por esse conteúdo e anunciou que havia corrigido o problema que gerou tais respostas de seu assistente



A companhia de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, firmou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o uso de seu assistente de IA generativa, que esteve cercado de polêmica nos últimos dias. O anúncio deste acordo, realizado pela empresa nesta segunda-feira (14) na rede social X, é parte de um programa de colaboração entre a companhia e o governo federal, conhecido como Grok for Government (Grok para o governo). Lançado no fim de 2023, Grok é o assistente de IA generativa da xAI e vira notícia com certa frequência por seus comentários fora de tom. Algumas das respostas do chatbot elogiavam Adolf Hitler, denunciavam “estereótipos antibrancos” na rede social X e a “desproporcional” representação dos judeus em Hollywood. A xAI se desculpou no sábado por esse conteúdo e anunciou que havia corrigido o problema que gerou tais respostas de seu assistente.

A AFP constatou que a nova versão do chatbot, Grok 4, apresentada na quarta-feira, consultava a opinião de Musk sobre alguns temas antes de oferecer uma resposta. O contrato entre a xAI e o Departamento de Defesa chega em um contexto de desavenças entre Musk e presidente americano, Donald Trump, pela aprovação da megalei orçamentária e fiscal promovida pelo republicano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias