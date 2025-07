Bolsonaro reage antes de parecer da PGR: ‘Querem me destruir por completo’

Ex-presidente aposta em discurso de perseguição e busca apoio popular na reta final do processo sobre tentativa de golpe

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro tem usado a estratégia de transformar o processo judicial em uma causa pública



Na véspera da entrega das alegações finais da Procuradoria-Geral da República (PGR) no processo sobre a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, nesta segunda-feira (14), uma mensagem incisiva nas redes sociais, afirmando que está sendo alvo de uma estratégia para “eliminá-lo por completo”. “O sistema nunca quis apenas me tirar do caminho. A verdade é mais dura: querem me destruir por completo — eliminar fisicamente, como já tentaram — para que possam, enfim, alcançar você. O cidadão comum. A sua liberdade. A sua fé. A sua família. A sua forma de pensar”, escreveu Bolsonaro na plataforma X (antigo Twitter).

A declaração ocorre no mesmo dia em que se encerra o prazo para que a PGR apresente seu parecer final no processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Bolsonaro e outros 30 réus são acusados de participar de uma trama para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após as eleições de 2022.

Aposta no apoio popular

Bolsonaro tem usado a estratégia de transformar o processo judicial em uma causa pública. O ex-presidente tenta mobilizar sua base com um discurso de perseguição, argumentando que o suposto objetivo seria intimidar não apenas ele, mas qualquer cidadão que pense de forma diferente do governo atual. “Se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você”, publicou em outro trecho. O ex-presidente também tem buscado apoio internacional. Um exemplo foi a manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, na semana passada, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, em resposta ao que chamou de “caça às bruxas” contra Bolsonaro.

Expectativa pelo parecer da PGR

A entrega das alegações finais da PGR é a última etapa antes do julgamento definitivo. A expectativa nos bastidores do STF é de que o procurador-geral Paulo Gonet defenda a condenação de Bolsonaro, embora ainda não se saiba se haverá pedido por prisão preventiva.

O Código de Processo Penal permite prisão antes da condenação em casos que envolvam riscos à ordem pública, ameaça à instrução criminal ou possibilidade de fuga. Bolsonaro e seus aliados são acusados de crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada e dano ao patrimônio público.