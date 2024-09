Pepe Mujica é hospitalizado pela quarta vez em duas semanas para realizar hidratação intravenosa

Em 29 de abril, médicos do ex-presidente anunciaram, em entrevista coletiva, que havia se submetido a uma avaliação na qual foi detectado um tumor maligno no esôfago

LINCON ZARBIETTI/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Na última semana, o ex-presidente já havia sido internado no hospital depois de ter dificuldade para se alimentar



O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica foi internado em um hospital de Montevidéu nesta quinta-feira (6), onde começou a ser hidratado por via intravenosa, depois dos poucos líquidos que estava conseguindo ingerir em casa. A explicação foi dada em entrevista coletiva pela médica pessoal de Mujica, Raquel Pannone, que disse que o ex-presidente tem fibrose no esôfago como resultado do tratamento de radioterapia que está realizando, o que dificulta sua alimentação. “Pepe está de volta ao hospital. O motivo da internação desta vez tem a ver com o fato de que ele estava recebendo muito pouco líquido em casa por via oral e não estava comendo o suficiente. Essa foi a razão para levá-lo para o hospital”, declarou Pannone.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ela acrescentou que foram feitos testes e ele começou a receber hidratação intravenosa, que tem um efeito “quase imediato”. “Vamos fazer tudo o que pudermos para mantê-lo no hospital o maior tempo possível para melhor hidratá-lo e estabilizá-lo”, disse Pannone. A médica também lembrou que Mujica tem doenças pré-existentes, como insuficiência renal, “que se agravam” com a escassez de líquidos. Na última semana, o ex-presidente já havia sido internado no hospital depois de ter dificuldade para se alimentar devido ao tratamento de radioterapia que recebeu meses atrás por causa de um tumor maligno no esôfago.

De acordo com Pannone, o estado de saúde de Mujica não melhorou. “Estamos em uma situação de estagnação”, disse a médica. Ela destacou que Mujica perdeu peso e teve uma diminuição na massa muscular. Em 29 de abril, Mujica anunciou em entrevista coletiva que havia se submetido a uma avaliação na qual foi detectado um tumor no esôfago. Poucos dias depois, Pannone explicou que o tumor era maligno e seria tratado com radioterapia.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte