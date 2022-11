‘Permacrise’ é eleita a palavra do ano no Reino Unido; saiba o que significa

Alex Beecroft, diretor-geral da Collins Learning, declarou escolha resume ‘o quão realmente horrível 2022 foi para muita gente’

Dimitar DILKOFF / AFP Permacrise significa período extenso de instabilidade e insegurança



O dicionário Collins escolheu ‘Permacrise’, que significa, um período extenso de instabilidade e insegurança, como a palavra do ano no Reino Unido. Segundo o diretor-geral da Collins Learning, Alex Beecroft, “permacrise resume, de maneira sucinta, o quão realmente horrível 2022 foi para muita gente”. Usada pela primeira vez em 1970 no ambiente acadêmico, a palavra se proliferou nos últimos meses por causa do cenário europeu de guerra e as constantes mudanças de primeiro-ministro no Reino Unido. Fora três em menos de dois meses. A escolha de permancrise não foi fácil, visto que ela competiu com outros termos que foram comuns durante o ano. Anualmente, o dicionário reúne as 10 palavras ou frases que refletem nossa linguagem sempre em desenvolvimento e as preocupações. Elas são selecionais de uma lista que reúne bilhões de possibilidades. Outra opção que ficou entre as favoritas ao prêmio, foi o termo “Kyiv”, em inglês, para designar a capital ucraniana, em oposição à transliteração “Kiev” do russo, um sinal do apoio britânico à Ucrânia ante a invasão de Moscou. “Sportswashing”, definido como a prática de organizar um evento esportivo global, ou a compra, ou o patrocínio de equipes conhecidas por governos de reputação duvidosa, também ficou perto do resultado, assim como Partygate, termo utilizado para se referir as festas realizadas em Downing Street durante os confinamentos pela Covid-19 que terminaram na renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson, também entrou na lista. Para Beecroft, a lista desse ano “reflete o estado do mundo agora”. Em 2021, esta lista anual compilada pelo Dicionário Collins elegeu o termo “NFT” (tokens não fungíveis) e, em 2020, a palavra “confinamento”.