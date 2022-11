Esse é o nível mais alto de alerta da Organização Mundial da Saúde

Em julho, a OMS já havia comunicado que a varíola dos macacos se tratava de uma emergência de saúde global



O Comitê de Emergências da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta terça-feira, 1º, que o surto de varíola dos macacos segue como emergência de saúde global. Esse é o nível mais alto de alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS). A “emergência de saúde pública de importância internacional”, como classifica a OMS, tem por objetivo obter uma resposta internacional, para que os países trabalhem no compartilhamento de vacinas e tratamentos para a doença. Em julho, a OMS já havia comunicado que a varíola dos macacos se tratava de uma emergência de saúde global. Conhecida internacionalmente como monkeypox, a varíola é causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente.