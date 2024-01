Peru declara estado de emergência na fronteira com Equador

Medida foi tomada após uma série de atos violentos no país vizinho e tem como objetivo reforçar a segurança na região

Rodrigo BUENDIA / AFP As forças de segurança equatorianas patrulham a área ao redor da praça principal e do palácio presidencial depois que o presidente equatoriano, Daniel Noboa, declarou o país em estado de “conflito armado interno”



O governo do Peru declarou nesta quarta-feira, 10 estado de emergência na fronteira com o Equador, com o objetivo de reforçar a segurança na região. “Será declarada emergência em todos os departamentos (regiões) que fazem fronteira com o Equador”, disse o primeiro-ministro, Alberto Otárola, a jornalistas. A medida foi tomada após uma série de atos violentos no país vizinho, incluindo a invasão de um grupo armado em um canal de televisão e a fuga de líderes criminosos ligados ao narcotráfico. Otárola informou que a presidente Dina Boluarte determinou a viagem dos ministros da Defesa e do Interior para a fronteira com o Equador, além do envio de policiais para auxiliar no controle do trânsito nos postos fronteiriços. A fronteira entre os dois países possui uma extensão de 1.529 quilômetros, sendo a maior parte dessa distância composta por áreas inacessíveis da floresta amazônica.

O premiê ressaltou que desde setembro já estava em vigor um estado de emergência para combater a criminalidade nas regiões de Tumbes e Piura, próximas ao Equador. Ele também anunciou que o estado de emergência será declarado em áreas das regiões de Cajamarca, Amazonas e Loreto, que também fazem fronteira com o país vizinho. A medida de estado de emergência permite que as forças armadas atuem em apoio à polícia nacional. Nas regiões onde já foram implementadas medidas de combate ao crime, eventos sociais foram proibidos durante a madrugada e restrições ao trânsito e à liberdade de reuniões foram impostas. A fronteira entre Peru e Equador é conhecida por ser uma rota frequente de tráfico de migrantes e contrabando de combustíveis e outros produtos.

Apoio internacional

O embaixador Brian Nichols, subsecretário para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, expressou preocupação com a violência e os sequestros ocorridos no Equador. Ele afirmou que os Estados Unidos estão prontos para ajudar o governo equatoriano e que mantêm contato estreito com a equipe do presidente Daniel Noboa. Na Bolívia, o presidente Luis Arce repudiou os atos de violência no Equador e ofereceu apoio para que a tranquilidade seja restabelecida no país. Ele expressou solidariedade ao povo e ao governo equatoriano, que enfrentam uma situação crítica de segurança e luta contra a criminalidade.

Arce também ressaltou a importância de trabalhar na regionalização do combate ao narcotráfico e na criação de organismos supranacionais, como a Aliança Latino-Americana Antinarcóticos. A embaixada da Espanha no Equador condenou a violência e manifestou solidariedade às vítimas. A delegação diplomática afirmou que apoia as instituições democráticas do país vizinho na busca pela normalidade na vida do povo equatoriano.