Peru relata primeira linhagem sul-americana do vírus da varíola dos macacos

Ministério da Saúde do país afirma que impacto sobre o comportamento da nova variante ainda está em estudo; a pasta lembra que outras cepas já surgiram em todo o mundo sem perigo maior informado

Autoridades de saúde do Peru identificaram a primeira linhagem sul-americana do vírus Monkeypox, que causa a varíola dos macacos. Ela foi designada como B.1.6 pelo comitê científico internacional “mpxv-lineages”. A identificação foi realizada por pesquisadores da Equipe de Vigilância Genômica do Instituto Nacional de Saúde (INS), que sequenciaram 160 genomas completos, 122 dos quais correspondem à linhagem B.1.6, que procede de Lima. Segundo a pasta, os pesquisadores do INS ressaltaram que a linhagem B.1.6 não é a única presente no país, pois até agora “mais de dez introduções independentes” do vírus foram identificadas no território peruano. “Esta linhagem B.1.6 corresponde à primeira linhagem nova e original identificada na região sul-americana, e é caracterizada pela mutação nucleotídica G111029A, cujo impacto sobre o comportamento do vírus ainda está em estudo”, disse o Ministério da Saúde peruano (Minsa) nesta quarta-feira, 31, em comunicado.

O Ministério disse que, com a disseminação da varíola dos macacos em todo o mundo, “novas linhagens virais surgiram em várias partes do mundo e foram nomeadas de B.1.1 a B.1.8”. “Há linhagens circulantes em algumas regiões como La Libertad e Arequipa que ainda estão sob investigação, que são diferentes da B.1.6, predominante em Lima”, afirma o comunicado. A pasta também enfatizou que o Peru está contribuindo com 11% dos genomas da varíola dos macacos sequenciados a nível global, o que “reflete o grande esforço feito para gerar informações destinadas a compreender a dinâmica epidemiológica” no país sul-americano.

O Peru já registrou 1.463 casos da doença, incluindo um confirmado ontem e referente a um menino de oito anos. O Ministério também informou que no último sábado um paciente de 35 anos morreu de pneumonia bacteriana não especificada. Ele havia sido operado devido a uma obstrução intestinal e também foi diagnosticado com varíola dos macacos em 15 de agosto.

