Pesquisa de opinião aponta Kamala Harris como vencedora do debate contra Trump

O levantamento aponta que 45% dos entrevistados disseram que veem Harris de forma favorável e 44% desfavoravelmente, o que representa uma melhoria em relação a antes do debate

SAUL LOEB / AFP Por outro lado, as opiniões dos observadores do debate sobre Trump mudaram pouco, com 39% avaliando-o favoravelmente e 51% desfavoravelmente após o debate



Uma pesquisa instantânea da emissora CNN norte-americana com eleitores registrados que assistiram ao debate presidencial de terça-feira (10) nos Estados Unidos apontou que a vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, superou em muito o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump. Dos 605 consultados por mensagens de texto em todo o país, 63% consideraram que Harris teve um desempenho melhor no debate na Filadélfia, em comparação com 37% que acharam que Trump foi o melhor dos dois. Antes do debate, os mesmos eleitores estavam divididos em partes iguais sobre qual candidato teria melhor desempenho.

Entre os apoiadores de Harris que assistiram ao debate, 96% disseram que a vice-presidente se saiu melhor que o ex-presidente, enquanto entre os apoiadores de Trump a porcentagem dos que o consideram o vencedor é de 69%. Os resultados da pesquisa marcam uma mudança no que diz respeito à reação ao debate presidencial de junho, quando os eleitores registrados que assistiram ao confronto verbal entre Trump e o presidente Joe Biden, então candidato democrata às eleições de 5 de novembro, consideraram que o ex-presidente havia superado o rival (67% contra 33%).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O levantamento afirmou que os resultados da pesquisa refletem as opiniões do debate apenas entre aqueles que assistiram e não são representativos das opiniões do público votante em geral. Os observadores do debate na pesquisa tinham 6 pontos a mais de probabilidade de estar alinhados com os republicanos do que com os democratas, resultando em uma audiência com cerca de 4 pontos percentuais mais inclinada aos republicanos do que todos os eleitores registrados em nível nacional.

De acordo com a emissora, os eleitores que assistiram ao debate também saíram com opiniões mais favoráveis sobre Harris em comparação com as suas impressões antes do debate, enquanto poucos mudaram suas opiniões sobre Trump em geral. Assim, 45% dos entrevistados disseram que veem Harris de forma favorável e 44% desfavoravelmente, o que representa uma melhoria em relação a antes do debate, quando ela era vista de forma positiva por apenas 39%. Por outro lado, as opiniões dos observadores do debate sobre Trump mudaram pouco, com 39% avaliando-o favoravelmente e 51% desfavoravelmente após o debate, percentagens semelhantes às dos mesmos eleitores antes que os candidatos subissem ao palco.

*Com informações da EFE