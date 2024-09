EUA consideram modificar normas de mísseis para apoiar Ucrânia

Antony Blinken afirmou que o governo irá “analisar e ouvir” as demandas apresentadas pelos ucranianos

MALTON DIBRA/EFE/EPA Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou nesta terça-feira (10) que a administração americana está disposta a considerar as solicitações da Ucrânia para modificar as normas que limitam o uso de mísseis de longo alcance contra a Rússia. Durante uma coletiva de imprensa, Blinken afirmou que o governo irá “analisar e ouvir” as demandas apresentadas pelos ucranianos. Essa abertura para revisar as restrições ocorre em um contexto em que a inteligência dos EUA apontou que o Irã estaria fornecendo novos mísseis para a Rússia, o que intensifica as preocupações sobre a situação no conflito.

