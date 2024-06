Pesquisa mostra que 72% dos eleitores americanos são contra reeleição de Biden

Pressão para que Biden desista da reeleição tem crescido, especialmente entre os votantes democratas, que apontam a idade do presidente como um motivo para não concorrer

EFE/EPA/EDWARD M. PIO RODA Presidente dos EUA, Joe Biden, discursa para apoiadores reunidos em uma festa de observação de debate após Biden discutir com o oponente republicano Donald Trump no debate



Uma nova pesquisa realizada pela emissora americana ‘CBS News’ em parceria com a empresa de pesquisa YouGov revelou que a maioria dos eleitores americanos não acredita que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deva concorrer à reeleição em novembro. Segundo o levantamento, 72% dos eleitores se posicionaram contra a presença de Biden nas eleições, um aumento em relação aos 63% registrados em fevereiro. O estudo, que ouviu 1.130 eleitores entre os dias 28 e 29 de junho, apontou que a insatisfação com Biden cresceu após o último debate, no qual o desempenho do candidato democrata foi duramente criticado. A margem de erro da pesquisa é de 4,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os eleitores do Partido Democrata, 46% acreditam que Biden não deveria concorrer à reeleição, enquanto 54% defendem a sua candidatura. Já em relação ao ex-presidente republicano Donald Trump, 54% dos eleitores gerais acreditam que ele não deveria participar da disputa, mas apenas 15% dos eleitores republicanos compartilham dessa opinião.

A pesquisa também revelou que 72% dos eleitores americanos questionam a saúde mental e cognitiva de Biden para exercer a função de presidente, um aumento em relação aos 65% registrados há quatro meses. A pressão para que Biden desista da reeleição tem crescido, especialmente entre os votantes democratas, que apontam a idade do presidente como um motivo para não concorrer. Por outro lado, 49% dos eleitores acreditam que Trump também não tem condições mentais e cognitivas para ser presidente, embora 50% discordem dessa afirmação. Em relação à clareza na apresentação de ideias, presidenciabilidade, inspiração de confiança e explicação de planos e políticas, Trump foi a escolha da maioria dos eleitores. No entanto, quando questionados sobre quem falou a verdade, Biden foi apontado por 40% dos entrevistados, enquanto Trump obteve 32% de apoio. Apesar das críticas e da pressão, a campanha de Biden reafirmou que o presidente será candidato e alegou que uma retirada de sua candidatura “levaria a semanas de caos”. A incerteza em relação às eleições presidenciais nos Estados Unidos continua a crescer, com a opinião pública dividida sobre os candidatos e suas capacidades para liderar o país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA