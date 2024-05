Pesquisas mostram Trump liderando corrida presidencial em cinco estados-chave

Eleitores jovens, negros e hispânicos estão demonstrando insatisfação com a situação econômica e a guerra entre Israel e Hamas, o que ameaça a coalizão democrata

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP e SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP A 60ª eleição presidencial norte-americana deve ter um ar de déjà-vu entre Joe Biden e Donald Trump



Novas pesquisas eleitorais revelam que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera a corrida presidencial em cinco estados-chave em relação ao atual presidente, Joe Biden. Os eleitores jovens, negros e hispânicos estão demonstrando insatisfação com a situação econômica e a guerra entre Israel e Hamas, o que ameaça a coalizão democrata. De acordo com os dados do The New York Times, Siena College e The Philadelphia Inquirer, Trump está à frente em Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia e Pensilvânia, enquanto Biden lidera apenas em Wisconsin. A disputa é acirrada entre os eleitores mais propensos a votar, com Trump liderando em cinco estados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mesmo tendo vencido nesses estados em 2020, Biden precisa garantir vitórias em Pensilvânia, Michigan e Wisconsin para ser reeleito. A presença do candidato independente Robert F. Kennedy Jr. nas pesquisas também impacta o cenário, com ele obtendo cerca de 10% dos votos. Os resultados das pesquisas permanecem estáveis desde o ano passado, indicando que questões como custo de vida, imigração e conflitos internacionais continuam afetando a popularidade de Biden. A insatisfação geral com a situação do país é evidente, com a maioria dos eleitores desejando mudanças significativas no sistema político e econômico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA