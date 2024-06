Pesquisas preveem vitória histórica do Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido

Levantamento aponta que líder de esquerda, Keir Starmer, deve se tornar primeiro-ministro e conquistar mais da metade das cadeiras na Câmara dos Comuns

CARLOS JASSO / AFP Keir Starmer, líder da oposição no Reino Unido



Em duas semanas, o Reino Unido passará por eleições legislativas e poderá te rum novo primeiro-ministro, o quatro em menos de dois anos. Nesta quarta-feira (19), duas novas pesquisas foram publicadas e apontam uma vitória histórica para o Partido Trabalhista, que conquistaria uma ampla maioria, com 425 ou 516 das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns. De acordo com uma pesquisa do YouGov, a oposição trabalhista deve conquistar 425 das 650 cadeiras do Parlamento do Reino Unido, alcançando “o maior número da história do partido”, com 39% dos votos. De acordo com essa pesquisa, o Partido Conservador ganharia 108 assentos, perdendo 257 assentos em comparação com a composição atual do Parlamento. A parcial desses resultados faria do líder trabalhista Keir Starmer o próximo primeiro-ministro, pondo fim a 14 anos de governos conservadores.

O instituto Savanta, por sua vez, chega a estimar uma vitória dos trabalhistas com 516 cadeiras, o dobro do número obtido por Tony Blair em 1997. Nesse levantamento, os conservadores teriam apenas 53 cadeiras, uma derrota esmagadora e sem precedentes para o partido. Além disso, o levantamento do Savanta, realizado para o jornal Daily Telegraph, prevê inclusive que o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak poderia perder sua cadeira em Richmond para os trabalhistas, uma situação jamais vista para um chefe de governo, embora as projeções sejam muito próximas. De acordo com essas duas pesquisas, figuras importantes do governo conservador, como o ministro das Finanças (Fazenda), Jeremy Hunt, o ministro da Defesa, Grant Shapps, e a ministra de Relações Parlamentares, Penny Mordaunt, perderiam suas cadeiras.

Os Liberais Democratas (Lib Dems), um partido centrista, poderiam se tornar a terceira força no Parlamento, com 67 cadeiras, de acordo com o YouGov. O partido de extrema direita Reform UK, do eurocético Nigel Farage, que vem subindo nas pesquisas, conquistaria suas primeiras cinco cadeiras, com 15% dos votos, inclusive em Clacton, no leste da Inglaterra, onde o líder do partido está se candidatando, de acordo com o YouGov. Por outro lado, o Savanta acredita que o Reform UK não conquistaria nenhuma cadeira devido ao sistema de voto distrital majoritário em turno único, marcando a oitava derrota de Farage, que já foi membro do Parlamento Europeu, mas nunca conseguiu entrar para o Parlamento britânico. O instituto acrescenta que as disputas de mais de 100 cadeiras têm margens tão estreitas entre os candidatos que podem ir para qualquer um dos lados.

Publicado por Sarah Américo

*Com informações da AFP