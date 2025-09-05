Petro diz que ataque dos EUA a lancha no mar do Caribe ‘é um assassinato’

O primeiro líder de esquerda da Colômbia argumenta que os Estados Unidos deveriam ter capturado os supostos traficantes, sem matá-los

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou nesta sexta-feira (5) como “assassinato” o ataque dos Estados Unidos a uma lancha supostamente de narcotraficantes no Caribe, que deixou onze mortos, segundo o governo de Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos informou na terça-feira sobre um ataque fulminante contra uma lancha tripulada por supostos membros do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, em meio ao deslocamento de navios de guerra americanos no Caribe para combater o narcotráfico.

“É um assassinato em qualquer parte do mundo. A colaboração do governo colombiano na luta contra o narcotráfico é profunda (…), mas está subordinada ao direito internacional”, disse na rede X Petro, que na terça-feira questionou a veracidade da ação militar.

O primeiro líder de esquerda da Colômbia argumenta que os Estados Unidos deveriam ter capturado os supostos traficantes, sem matá-los.

Os Estados Unidos deslocaram na semana passada sete navios de guerra no mar do Caribe e anunciaram nesta sexta-feira o envio de dez aviões de caça para Porto Rico. A Venezuela denuncia sua presença como uma ameaça e convocou reservistas militares para as fileiras.

Washington aumentou para 50 milhões de dólares – 273 milhões de reais – a recompensa por informações que levem à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem acusa de ser um “fugitivo” da justiça americana e de liderar uma organização criminosa.

