Chefe da OMS pede que Israel detenha as mortes pela fome em Gaza

Tedros Adhanom declara que essa ‘é uma catástrofe que Israel poderia ter evitado e poderia deter a qualquer momento’

EFE/EPA/HAITHAM IMAD Segundo Tedros Adhanom, pelo menos 370 pessoas morreram de desnutrição em Gaza, das quais 300 nos últimos dois meses



O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu a Israel, nesta sexta-feira (5), a deter a “catástrofe” das pessoas que estão morrendo de fome em Gaza, onde pelo menos 370 pessoas perderam a vida, vítimas da desnutrição, desde o início da guerra. “Esta é uma catástrofe que Israel poderia ter evitado e poderia deter a qualquer momento”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus a jornalistas na sede da OMS, em Genebra, enfatizando que “a fome de civis como método de guerra é um crime de guerra e nunca pode ser tolerado”.

O funcionário lembrou que a ONU declarou, em 22 de agosto, estado de fome extrema em algumas regiões da Faixa de Gaza. Já Israel afirma que não “há fome” no território palestino e acusou o grupo terrorista Hamas de saquear a ajuda. Segundo Tedros Adhanom, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro de 2023, “pelo menos 370 pessoas morreram de desnutrição em Gaza, das quais 300 nos últimos dois meses”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Ministério da Saúde do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU, afirmou, nesta sexta-feira, que os hospitais da Faixa de Gaza “registraram, nas últimas 24 horas, três novas mortes” por desnutrição, “elevando o número total de mortos para 373, entre eles 134 crianças”. Após proibir, em março, a entrada de ajuda humanitária em Gaza, Israel voltou a autorizá-la em maio, embora as agências humanitárias a considerem muito insuficiente. “As pessoas estão morrendo de fome enquanto os alimentos que poderiam salvá-las estão em caminhões próximos”, lamentou o diretor da OMS, afirmando que “matar os habitantes de Gaza de fome não tornará Israel mais seguro e não facilitará a libertação dos reféns”.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert