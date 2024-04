Petro pede a Maduro que dê ‘certeza’ sobre vida de quem perder eleições

Líder colombiano se reuniu na semana passada com o presidente venezuelano e apresentou uma proposta para a votação de julho

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta quarta-feira que pediu ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e à oposição do país vizinho que trabalhem em uma proposta para garantir a vida e os direitos daqueles que perderem as eleições. A proposta “tem a ver com a possibilidade de um plebiscito nas próximas eleições que garanta um pacto democrático, que garanta a quem perder nessas eleições certeza sobre sua vida, sobre seus direitos, sobre as garantias políticas que qualquer ser humano tem”, afirmou Petro em uma entrevista coletiva. Essa proposta também foi transmitida nesta quarta-feira ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o encontro que tiveram em Bogotá, para que ele a apoiasse.

A situação na Venezuela era um dos tópicos a serem discutidos entre Lula e Petro, já que Brasil e Colômbia expressaram “preocupação” com os obstáculos impostos ao registro de alguns dos candidatos presidenciais da oposição para as eleições venezuelanas de 28 de julho. Os dois governantes compartilham a posição de que isolar a Venezuela não é a solução, mas suas críticas ao registro da candidata da maior coalizão de oposição, Corina Yoris, e ao de María Corina Machado, impedida de ocupar cargos públicos eletivos até 2036, não foram bem recebidas pelos governistas venezuelanos.

Petro reuniu-se na semana passada com Maduro, a quem supostamente transmitiu a proposta da qual falou hoje, e também com representantes da oposição venezuelana, a quem apresentou um plano para alcançar a “paz política” no país vizinho. “Falei com o presidente Maduro, uma proposta que lhe fiz, e com setores da oposição, talvez os mais importantes neste momento, para garantir que este país possa ter paz política”, disse o colombiano ao final de sua visita de dois dias a Caracas.

