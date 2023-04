Petróleo opera em alta após Opep anunciar corte de 1 milhão de barris por dia na produção

Na manhã desta segunda-feira, 3, cotação dos barris chegou a registrar alta de 8%; corte começará em maio e seguirá em vigor até o fim de 2023

MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP A medida foi tomada após queda do valor do petróleo bruto, que chegou a US$ 70



O preço do petróleo está operando em alta nesta segunda-feira, 3, após a Arábia Saudita e outros países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) anunciar um corte de mais de um milhão de barris por dia. Às 7h30 (horário de Brasília), o barril de Brent do Mar Norte subiu 5,14%, sendo cotado a US$ 84 (R$ 246), enquanto o WTI, o barril de referência americano, avançou para 5,31%, chegando nos US$ 79,69 (R$ 404). Durante as primeiras horas de negociação, os dois índices chegaram a operar em alta de quase 8%, mas registraram desaceleração no aumento. Além da Arábia Saudita, Iraque, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Omã, Cazaquistão e Kuwait também anunciaram o corte na produção. A medida foi tomada após queda do valor do petróleo bruto, que chegou a US$ 70, e entrará em vigor em maio, seguindo até o fim do ano. O objetivo da decisão é diminuir a oferta mantendo a demanda, o que aumentaria o preço do petróleo. O anúncio surpreendeu o mercado, já que, normalmente, a Opep+ anuncia as mudanças durante suas reuniões.

*Com informações da AFP