PIB dos EUA sobe 3% no segundo trimestre e supera expectativas

EFE/EPA/Yuri Gripas / ABACAPRESS.COM / POOL Donald Trump tem defendido uma redução nas taxas de juros para estimular ainda mais a economia



A economia dos Estados Unidos apresentou um crescimento superior ao previsto no segundo trimestre, com um aumento de 3% no Produto Interno Bruto (PIB). Esse resultado é um contraste com a contração de 0,5% observada no primeiro trimestre. A recuperação foi em grande parte impulsionada pelas importações, o que pode criar uma visão distorcida sobre a real saúde econômica do país. Especialistas em economia recomendam que a atenção se volte para as vendas finais destinadas aos consumidores locais, considerando esse indicador como uma medida mais precisa do crescimento econômico. Em junho, o déficit comercial de mercadorias caiu para o menor nível em quase dois anos, o que levou a uma revisão das projeções de crescimento do PIB, agora estimado em 3,3%.

No setor de empregos, o mês de julho trouxe boas notícias, com a criação de 104 mil novas vagas no setor privado, superando as expectativas. Esse resultado se dá após uma revisão que apontou uma perda de 23 mil postos de trabalho em junho. Apesar desse avanço, a expectativa é que a taxa de desemprego suba de 4,1% para 4,2%.

O Federal Reserve deve manter sua taxa de juros de referência entre 4,25% e 4,5%. Essa decisão ocorre mesmo diante da pressão exercida pelo presidente Donald Trump, que tem defendido uma redução nas taxas de juros para estimular ainda mais a economia.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA