Trump anuncia tarifa de 25% sobre produtos importados da Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (30) a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos importados da Índia. A medida, que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto, foi comunicada através de uma postagem na rede social Truth Social e representa uma nova escalada na política comercial protecionista defendida por ele. Na publicação, Trump listou uma série de motivos para a decisão, focando tanto em barreiras comerciais quanto em questões geopolíticas. Segundo ele, embora considere a Índia um país “amigo”, os Estados Unidos realizaram “relativamente poucos negócios” com a nação asiática ao longo dos anos devido às suas tarifas de importação, que classificou como “muito altas, entre as mais altas do mundo”.

Além das barreiras comerciais, o presidente criticou duramente a relação da Índia com a Rússia. Ele destacou que os indianos compram “a vasta maioria de seus equipamentos militares da Rússia” e são um dos maiores compradores de energia russa, ao lado da China. Trump conectou essa relação ao conflito na Ucrânia, afirmando que as compras ocorrem “em um momento em que todos querem que a Rússia pare com a matança na Ucrânia“.

Trump finalizou a postagem afirmando que “todas essas coisas não são boas” e que, por isso, a Índia “estará pagando uma tarifa de 25%, mais uma penalidade”, a partir de agosto.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA