Pika de 20 cm viraliza na internet; entenda o motivo

Internautas satirizam nome e tamanho do animal silvestre que está em risco de extinção e assunto entra nos Trend Topics do Twitter

Divulgação/ Li Weindong | Flickr IUCN Animal está na lista de espécies ameaçadas de extinçãoo



Um animal com nome curioso viralizou na internet brasileira nesta sexta-feira, 16. Trata-se do Pika de Ili, uma espécie de coelho sem rabo e de pequeno porte, chegando a até 20 cms de comprimento, que vive em algumas regiões da China. O animal é considerado sensível às mudanças em seus habitats naturais, fazendo com que a presença humana impacte negativamente na reprodução e continuidade da espécie. Segundo a União Internacional Para Conservação da Natureza, na década de 90, havia aproximadamente 2 mil exemplares da espécie em todo o planeta. O animal está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Entretanto, o que chamou a atenção dos internautas não foi a situação crítica, mas sim o nome e, mais especificamente, o tamanho do animal, que virou motivo de piadas entre os brasileiros, já que diversos portais colocaram o comprimento do bicho em sua chamada. Isso proporcionou chamadas como: “Pika, de 20 cm, está ameaçada de extinção; entenda” e “De apenas 20 cm, pika entra para lista de animais em extinção”. Rapidamente o tema viralizou e foi parar nos Trend Topics do Twitter. Os termos “Apenas 20 cm” e “pika” figuraram entre os assuntos mais comentados durante todo o dia.

Confira algumas piadas feitas pelos internautas:

Meu Deus a tag 20cm subindo e o povo pensando que é rola mais e um animal que tá entrando em extinção e ele tem apenas 20cm e as gays assim nós comentarios😭😭 pic.twitter.com/eAoOwlngJ3 — 🐛Breno🦋 (@Bsantos606) June 16, 2023

hoje ta foda viu

peitos, pika, oq vcs querem dizer com isso? pic.twitter.com/Wqq0IxP1dn — Limah #QMSP (@limahzera) June 16, 2023