Piloto novato faz pouso de emergência em meio a rodovia dos EUA após falhas no avião; veja vídeo

Vicente Fraser tem autorização para pilotar há 100 dias; ele estava com o sogro na hora o ocorrido, mas ninguém se feriu

Reprodução/Facebook/@Swain County Sheriff's Office Piloto registra momento em que é obrigado a fazer um pouco forçado em uma estrada nos EUA



Um piloto novato, identificado como Vicente Fraser, precisou realizar um pouco de emergência em uma estrada na Carolina do Norte no dia 3 de julho. O momento foi registrado por um vídeo que mostra o jovem desviando o avião de carros e linhas de transmissão para conseguir realizar um pouso seguro em meio aos carros. De acordo com a imprensa local, o piloto percebeu um problema no motor e começou a procurar por opções. “Olhei para esquerda e, antes eu não conseguir ver nada porque eram só montanhas e árvores, mas tinha uma estrada”, disse em entrevista ao canal Fox News. Fraser estava acompanhado de seu sogro no voo, mas, felizmente, ninguém se feriu. Apesar de ser veterano no exército americano, o piloto é novo na aviação. Segundo informações do jornal “Today”, Fraser tem autorização para pilotar há 100 dias. Para o xerife Curtis Cochra, do condado de Swain na Carolina do Norte, o trabalho realizado pelo jovem piloto foi incrível. “Se você olhar com atenção pode ver as linhas de transmissão que ele conseguiu desviar”, disse. “Poderia ter sido catastrófico”, acrescentou.