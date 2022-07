Malvino Salvador reclama que ator usou a língua em cena de beijo gay: ‘Fiquei indignado’

Cena protagonizada com Guilherme Leicam foi ao ar no último capítulo da novela ‘A Dona do Pedaço’

Reprodução/YouTube/Papagaio Falante/Globo Malvino Salvador protagonizou cena de beijo gay com Guilherme Leicam em 'A Dona do Pedaço'



O ator Malvino Salvador falou como foi gravar a cena de beijo gay que foi ao ar no último capítulo da novela “A Dona do Pedaço”, trama que ocupou o horário nobre da Globo em 2019. No final da trama de Walcyr Carrasco, seu personagem, Agno, ficava com Adão, interpretado pelo ator Guilherme Leicam. Ao gravar a cena do beijo, Malvino se incomodou com o fato do seu colega de cena usar a língua. “Existe muito essa coisa do ‘vai ter, não vai ter [o beijo]’, acho isso uma grande bobagem. A gente foi gravar o beijo, era o último capítulo, eu e o Leicam. Foi muito engraçado porque a gente fez o beijo uma porrada de vezes em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão”, contou o ator no podcast “Papagaio Falante”. “Você pode fazer um chupão com beijo técnico, sem botar língua, sem nada. Aí vem o Leicam e bota uma língua. Porr*, fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar, falei: ‘Que porra é essa?’. Parei, esperando o diretor dar o corte.”

Quando a gravação acabou, Malvino disse que foi perguntar a Leicam por que ele usou a língua na hora do beijo técnico. “CortoU e eu falei: ‘Porra, está querendo tirar uma casquinha de mim, brother?’. Ele estava nervoso. Falei: ‘Me pede para sair primeiro’”, comentou aos risos. Aos 46 anos, o ator coleciona papéis de galã na Globo e já fez par romântico com diversas estrelas da emissora, como as atrizes Paolla Oliveira e Flávia Alessandra. “Estou há 40 e poucos anos construindo uma reputação para acabar tudo de uma hora para outra. Estou brincando, brinco sempre com essas coisas, não tenho preconceito algum com relação a isso, pelo contrário”, declarou o ator, referindo-se ao seu personagem gay que interpretou em “A Dona do Pedaço”.