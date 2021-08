Pilotos gravam vídeo no olho do furacão Ida; assista

Aeronave chacoalha ao entrar no interior do fenômeno, que tocou o solo com categoria 4 — de um máximo de 5 — na escala Saffir-Simpson

Reprodução/Twitter @NOAA Aircraft Operations Center Pilotos dentro do olho do furacão Ida, que atingiu o solo no estado da Louisiana



Um vídeo feito por funcionários da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) mostra um avião dentro do olho do furacão Ida, que atingiu o solo no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, neste domingo, 29. “Vídeo impressionante feito no olho do furacão Ida nesta manhã pelo time da Administração Oceânica e Atmosférica durante um vídeo no avião P3 do Centro de Operações Aéreas”, diz a publicação. Em outro vídeo, dois pilotos estão dentro do avião, que chacoalha ao entrar no interior do fenômeno. Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) o Ida tocou o solo com categoria 4 — de um máximo de 5 — na escala Saffir-Simpson.

Assista aos vídeos:

OVER THE GULF OF MEXICO – Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 29, 2021