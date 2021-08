Após adiamento, SpaceX lança missão de abastecimento à estação espacial

Após adiar o lançamento por causa da possível chegada do furacão Ida, a SpaceX mandou para o espaço o foguete Falcon 9, que transportava a cápsula de carga Dragon, que levará suprimentos à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). O lançamento ocorreu às 4h14 (horário de Brasília) deste domingo, 29, e a previsão é que a cápsula chegue à ISS ao meio-dia desta segunda-feira, 30. Depois do lançamento no Kennedy Space Center e de se separar da cápsula Dragon, o Falcon 9 voltou à superfície e aterrissou em uma plataforma no oceano Atlântico. A cápsula enviada transporta mais de duas toneladas de experimentos científicos, abastecimentos para a tripulação e material para a ISS, explicou a Nasa em comunicado.

A 23ª missão de abastecimento comercial da SpaceX permanecerá por aproximadamente um mês na ISS. Os astronautas da Nasa Megan McArthur e Shane Kimbrough vão monitorar a chegada da cápsula à estação espacial. Especialistas da agência espacial detalharam na sexta-feira que há uma grande variedade de estudos com plantas e animais, entra outros, que serão continuados com a nova carga que chegará ao laboratório. Entre os destaques, há um estudo sobre prevenção e tratamento da perda de densidade óssea, que testará dispositivos de diagnóstico que poderão detectar e mitigar transtornos da visão. A cápsula também transporta materiais como “concreto, compostos de fibra de vidro e substâncias que podem fornecer proteção contra a radiação, para investigar a forma como respondem ao ambiente hostil do espaço”.

