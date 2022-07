Pílula para evitar ressaca é lançada no Reino Unido

Produto conta com micro-organismos vivos que convertem o álcool em gás carbônico e água

Marcos Santos/USP Imagens Para surtir efeito é necessário tomar duas pílulas com uma hora de antecedência da ingestão de bebida alcoólica



Uma pílula, chamada Myrkl, foi lançada no Reino Unido para evitar a ressaca. O produto, desenvolvido pela Faire Medical (DFM), conta com micro-organismos vivos que convertem o álcool em gás carbônico e água. Assim, a fórmula evita que as substâncias do álcool, que geram principalmente dor de cabeça e náuseas, causem estes tipos de complicações. De acordo com a DFM, a pílula age antes que o álcool entre em processo de metabolização no corpo. Durante esta etapa, a bebida pode se transformar em ácidos tóxicos, que resultam em complicações no bem-estar. Atualmente, a caixa, com três pílulas, é vendida em apenas um site por £ 30 – cerca de R$ 192. A empresa afirma que para surtir efeito é necessário tomar duas pílulas com uma hora de antecedência da ingestão de bebida alcoólica.