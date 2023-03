Piso de templo hindu desaba durante festa e deixa ao menos 36 mortos na Índia

Dezenas de fiéis estavam no local na hora do acidente; governo prometeu indenizações de 200 mil rupias (US$ 2.400) aos parentes das vítimas

AFPTV STRINGER / AFPTV / PTI VIDEO / AFP Piso de templo hindu desabada e provoca mais de 30 mortes



A menos 36 pessoas morreram na Índia depois que o piso de um templo hindu desabou, no momento que dezenas de fiéis celebravam uma grande festa religiosa na cidade de Indore. Quando chão cedeu, as vítimas caíram em um poço ladeado por uma escada usada em rituais religiosos. “Dezessete pessoas foram resgatadas na quinta-feira, 31. Trinta e seis corpos foram recuperados”, disse à Manish Kapooria, policial da cidade. No local estavam mulheres, crianças e um bebê de 18 meses, que caíram em um poço de 7,5 metros de profundidade, informou o jornal ‘Times of India’. O primeiro-ministro Narendra Modi declarou estar “muito triste” com o acidente. O governo prometeu indenizações de 200 mil rupias (US$ 2.400) aos parentes das vítimas. O ministro do Interior do estado de Madhya Pradesh, onde fica Indore, anunciou a abertura de uma investigação. Templos em toda a Índia estavam lotados de fiéis para o festival Ram Navami, que celebra o aniversário da divindade hindu Rama.