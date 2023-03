Papa Francisco deve ter alta no sábado, mas participação na Semana Santa é incerta

Líder da Igreja Católica foi internado para tratar bronquite infecciosa, e, segundo boletim médico, registrou melhora no quadro de saúde nos últimos dias

JONATHAN NACKSTRAND / AFP Problemas de saúde recentes do pontífice levantaram boatos sobre renúncia



O estado de saúde do Papa Francisco melhorou e o pontífice poderá receber alta neste sábado, 1º. A informação foi divulgada pelo Vaticano nesta sexta-feira, 31. Aos 86 anos, Jorge Bergoglio foi internado no hospital Gemelli na quarta-feira, 29, para tratar uma bronquite infecciosa. Segundo fontes do Vaticano, o pontífice passou uma noite “tranquila” nesta quinta-feira, 30. O boletim médico informou que o tratamento antibiótico “produziu os efeitos esperados” e confirmou a possibilidade da alta do líder da Igreja Católica. Antes mesmo da divulgação do boletim, o Vaticano já havia informado que o pontífice melhorou e retornou ao trabalho. Francisco está hospitalizado em um quarto particular reservado aos pontífices no 10º andar do hospital. Outros papas, como João Paulo II, já ficaram internados no local. Francisco foi internado depois de enfrentar “dificuldades respiratórias” submetido a exames, que mostraram uma infecção respiratória. Nas redes sociais, o Papa disse estar “comovido com as muitas mensagens recebidas” e agradeceu o apoio.

Com a melhora e a possibilidade de alta, em teoria, o Papa poderá participar nos eventos da Semana Santa. Entretanto, sua presença ainda é incerta. O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, disse à uma agência de notícias da Itália que o Papa terá condições de presidir os ritos da Semana Santa. “Com base nas informações que tenho, o papa deixará o Gemelli amanhã (sábado) e presidirá todos os ritos da Semana Santa”, disse o cardeal. Entretanto, o Vaticano ainda não se posicionou oficialmente sobre o tema. As celebrações da Páscoa começam no Domingo de Ramos, em 2 de abril, com uma missa.

A hospitalização de Francisco surpreendeu os fieis, já que o pontífice participou normalmente da audiência geral na Praça São Pedro no mesmo dia em que foi internado. Em 2021, o argentino ficou internado por vários dias para uma cirurgia no cólon e revelou que a operação deixou sequelas. Condições médicas também obrigaram o cancelamento de audiências e o adiamento de uma viagem à África em 2022. O pontífice é acompanhado por uma equipe médica frequentemente, seja no Vaticano ou em suas viagens. A medida é vista como necessária dada a idade avançada do líder da Igreja e seu histórico médico. Os problemas de saúde recentes geraram rumores sobre uma possível renúncia de Francisco, seguindo o exemplo de Bento XVI, que renunciou ao posto em 2013.

*Com informações da AFP