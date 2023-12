Plano econômico de Milei desvaloriza peso, suspende obras públicas e corta subsídios

Ministro da Economia, Luís Caputo anunciou uma série de medidas para tentar conter a inflação e combater o elevado nível de pobreza

LUIS ROBAYO / AFP Javier Milei em seu primeiro discuto como presidente da Argentina



O governo de Javier Milei anunciou nesta terça-feira, 12, seu primeiro grande pacote fiscal para tentar conter a crise econômica que assola a Argentina. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro da Economia, Luís Caputo, anunciou uma série de medidas. Entras elas estão: desvalorizar o peso, reduzir subsídio à energia e aos transportes e cancelar licitações de obras públicas que ainda não começaram. Veja todas medidas abaixo. De acordo com o responsável pela pasta, o país está “em sua pior fase na história”. “Se seguir como estamos vamos ter hiperinflação. A ideia é neutralizar a crise”, declarou Caputo. Anteriormente, Milei já havia reduzido pela metade o número de ministérios. Além disso, o novo mandatário também anunciou que vai cancelar os repasses de publicidade à imprensa e cortar 34% dos cargos públicos. A meta é enxugar as despesas públicas para deixar de gastar mais do que arrecada. Atualmente, a Argentina vê a inflação ultrapassar os 140% anuais e tem cerca de 40% da população vivendo na pobreza.

Medidas anunciadas pelo governo Milei: