Polêmica antes mesmo de ir ao ar, entrevista de Meghan e Harry para Oprah será veiculada neste domingo

Conversa do casal que abandonou família real e foi morar na América do Norte estampa capa de jornais conservadores do Reino Unido e já levantou série de polêmicas contra atriz

CBS/Reuters/05.03.2021 Meghan e Harry foram entrevistados por Oprah



Estampando manchetes de tabloides britânicos há pelo menos um mês, a conversa do príncipe Harry e da atriz norte-americana Meghan Markle, casados desde 2018, à apresentadora Oprah Winfrey será veiculada pelo canal CBS News nos Estados Unidos e em plataformas internacionais do canal neste domingo, 7. O especial deve durar duas horas e começará às 20h na costa leste dos EUA (18h no horário de Brasília). Apesar de estar disponível no site da CBS, a transmissão ao vivo da emissora não está disponível para o Brasil. O casal fala pela primeira vez à imprensa desde que decidiu deixar a família real no começo de 2020. A entrevista é considerada como a mais esperada desde que a princesa Diana, mãe de Harry, se pronunciou em 1996 à BBC sobre sua separação, considerada como um escândalo na época. Meghan e Harry, pais de Archie, esperam o segundo filho do casamento.

Em comunicado, a CBS informou que, em um primeiro momento, Oprah falará apenas com Meghan e “cobrirá tudo, desde a entrada na vida de realeza, casamento, maternidade, trabalho filantrópico, como lidar com a vida sob pressão pública…”. Em seguida, o Príncipe Harry se juntará à esposa e falará sobre a mudança aos Estados Unidos, as esperanças sobre o futuro e os sonhos de expandir a família”. A entrevista, que foi gravada pela própria produtora de Oprah, a Harpo Productions, foi veiculada para o canal norte-americano CBS por um valor que varia entre US$ 7 milhões e US$ 9 milhões (equivalente a R$ 40 milhões e R$ 50 milhões). Segundo jornais locais, a família real, que enfrenta um momento difícil com problemas de saúde do duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II, Phillip, não teve acesso ao conteúdo do vídeo até o momento.