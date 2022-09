Polícia argentina encontra cem balas na casa de brasileiro que tentou atirar em Cristina Kirchner

Vice-presidente da Argentina foi vítima de um atentato na noite de quinta-feira, 1; agressor foi detido e crime está sendo tratado como tentativa de homicídio qualificado

Reprodução/Site/La Nación Arma utilizada na tentativa de assassinato de Cristina Kirchner



A Polícia Federal da Argentina realizou uma busca na casa de Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileiro de 35 anos, que tentou atirar em Cristina Kirchner na noite de quinta-feira, 1. Segundo o jornal La Nación, foram encontradas duas caixas com cem balas de calibre 9 milímetros dentro do apartamento onde o homem morava de aluguel em San Martin, na região metropolitana da capital argentina. Junto as munições foi apreendido um computador da marca HP. Montiel utilizou uma pistola Bersa 380, calibre 32, de fabricação argentina, para tentar atirar em Kirchner. A pistola estava carregada com cinco balas. Ainda não é certo o porquê o revólver não funcionou, contudo, especulações apontam que pode ter relação com os mecanismos de segurança que ela possui para evitar disparos acidentais. “Cristina continua viva porque, por um motivo que ainda não foi confirmado tecnicamente, a arma que tinha cinco balas não disparou apesar de ter sido acionada”, disse o presidente Alberto Fernández em um discurso à meia-noite. Montiel morava com a namorada em um cômodo de 15 metros quadrados. O proprietário da residência foi o responsável por informar a polícia onde o homem morava. Ele disse que nunca teve problema com o inquilino e que “nunca soube que ele estava armado”, declarou ao jornal TN. Montiel foi detido pela polícia logo após o incidente e o ataque está sendo classificado como tentativa de homicídio qualificado. O presidente da Argentina, pediu que a vida do brasileiro seja preservada com fins de entender o que motivou o atentado.