Polícia de Nova York esvazia Times Square e pede que região seja evitada

Segundo relatos nas redes sociais, a praça foi evacuada por conta de uma ameaça de bomba. A polícia não havia confirmado o motivo, mas homens do esquadrão antibombas foram enviados ao local.

Funcionários de escritório em um prédio no centro do trecho fechado da avenida foram orientados a se afastarem das janelas. Muitos estavam reunidos no saguão do número 3 da Times Square, na esquina da Rua 43.

De acordo com o Departamento de Polícia da Cidade de Nova York, a via foi reaberta às 13h25 (horário de Brasília).

*Com informações do Estadão Conteúdo