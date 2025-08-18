Polícia de Nova York esvazia Times Square e pede que região seja evitada
Segundo relatos nas redes sociais, praça foi evacuada por conta de uma ameaça de bomba; autoridades não informaram o motivo
O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York pediu nesta segunda-feira (18) para que a região da Rua 43 Oeste com a 7ª Avenida, próxima à Times Square, em Manhattan, seja evitada, devido a uma investigação policial em andamento. A informação, publicada no X, alertou para a passagem de veículos de emergência e atrasos nas proximidades.
Segundo relatos nas redes sociais, a praça foi evacuada por conta de uma ameaça de bomba. A polícia não havia confirmado o motivo, mas homens do esquadrão antibombas foram enviados ao local.
Funcionários de escritório em um prédio no centro do trecho fechado da avenida foram orientados a se afastarem das janelas. Muitos estavam reunidos no saguão do número 3 da Times Square, na esquina da Rua 43.
De acordo com o Departamento de Polícia da Cidade de Nova York, a via foi reaberta às 13h25 (horário de Brasília).
*Com informações do Estadão Conteúdo
