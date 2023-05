Polícia do Canadá resolve assassinato de adolescente após 48 anos

Com a ajuda da tecnologia de DNA, culpado de estupro e assassinato de garota de 16 anos

Reprodução/ Polícia de Longueuil Sharron Prior, de 16 anos, foi assassinada em 1975 ao sair para encontrar amigos



Em 1975, Sharron Prior, de 16 anos, desapareceu depois de sair de sua casa, em Montreal, no Canadá, para encontrar amigos em uma pizzaria. Seu corpo foi encontrado três dias depois em uma floresta e por 48 anos a polícia não encontrou o culpado. Porém, com a ajuda da tecnologia de DNA, a polícia identificou Franklin Maywood Romine como o responsável pelo estupro e assassinato de Sharron. Ele batia com a descrição de um suspeito e seu carro correspondia com as marcas de pneu encontradas próximo ao corpo da adolescente. O DNA de Franklin foi coletado na cena do crime em 1975, mas não havia tecnologia suficiente na época para usá-lo. Em 2019, a amostra foi enviada a um laboratório na Virgínia Ocidental e encontrou compatibilidade com parentes de Romine por sites genealógicos. Infelizmente, Romine faleceu em 1982. A polícia exumou o corpo para a realização do teste de DNA, que deu compatível. A mãe de Sharron, Yvonne Prior, que está na casa dos 80 anos, recebeu a notícia “com emoção”, reportou a polícia. A irmã mais nova de Sharron, Doreen, comentou a resolução. “A solução do caso de Sharron nunca trará Sharron de volta, mas saber que seu assassino não está mais nesta terra e não pode mais matar nos leva a um encerramento”, disse.