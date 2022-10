Polícia encontra mulher desaparecida na Indonésia dentro de cobra de 7 metros

Jahrah, 54 anos, não voltava para casa desde o dia 21 de outubro; chefe da aldeia Terjun Gajah acredita que a mulher ‘provavelmente ficou agonizando por duas horas’ antes de morrer

Reprdução/Frantisek Krejci Equipe de resgate encontrou mulher sem vida



Uma mulher de 54 anos, identificada como Jahrah, foi encontrada morta dentro de uma cobra píton, de aproximadamente 7 metros, na província de Jambi, na Indonésia. Uma equipe de busca estava procurando pela idosa quando se deparou com o animal que estava com a barriga um tanto estufada, o que fez eles desconfiarem. Seguindo a intuição, as pessoas que ajudavam nas buscas abateram o animal e, ao abrirem seu estômago, se depararam com a mulher. Jahrah trabalhava colhendo borracha a mata e estava desaparecida desde o dia, 21, informou o portal Daily Star. O chefe da aldeia Terjun Gajah, Anto, onde a mulher morava, informou que nenhum morador testemunhou Jahrah sendo devorada pelo réptil, porém, ele disse que a mulher provavelmente ficou agonizando por duas horas. A ocorrência fez com que os moradores da região ficassem preocupados com a possibilidade de que algo semelhante possa acontecer novamente. Um outra cobra já foi, com mais de oito metro de comprimento, já foi avistada nas redondezas e duas cabras foram comidas.