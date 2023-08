Polícia Federal da Argentina investiga ameaça de bomba na Casa Rosada em dia de votação 

Corpo de Bombeiros e o Grupo de Investigações de Crime Organizado também se dirigiram à sede do Governo Nacional

Jovem Pan Casa Rosada é a sede do Governo Nacional da Argentina



A Polícia Federal da Argentina está revisando a Casa Rosada, na noite deste domingo, 13, após receber uma denúncia de ameaça de bomba. De acordo com informações do jornal “Clarín”, os policiais foram acionados após uma ligação de um telefone público. Segundo a publicação, uma voz masculina afirmou que um artefato explosivo estava instalado na sala presidencial. A pessoa preferiu não se identificar. Diante da notícia, o Corpo de Bombeiros e o Grupo de Investigações de Crime Organizado também se dirigiram à sede do Governo Nacional. O episódio ocorre no dia em que a população argentina escolhe os candidatos à presidência. A eleição no país sul-americano acontecerá em 22 de outubro.