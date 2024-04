Polícia identifica autor de ataque com arma branca na Austrália

Joel Cauchi, de 40 anos, foi morto por uma agente da polícia no local do esfaqueamento, o shopping Westfield Bondi Junction

Reprodução/EFE Oficial da polícia estadual de Nova Gales do Sul, relatou um número de mortos de seis, cinco mulheres e um homem



A polícia australiana identificou um homem de 40 anos como o autor do ataque com arma branca em um shopping center em Sydney, na Austrália. O subcomissário do estado de New South Wales, Anthony Cooke afirmou não há indícios que tivesse alguma motivação particular, ideológica ou de outro tipo. “Sabemos que o agressor em questão sofria de problemas de saúde mental“, acrescentou. Joel Cauchi, de 40 anos, foi morto por uma agente da polícia no local do ataque, o shopping Westfield Bondi Junction, que estava lotado de clientes na hora da tragédia. Keren Webb, outra oficial da polícia estadual de Nova Gales do Sul, relatou um número de mortos de seis, cinco mulheres e um homem. Esta última vítima, um homem de 30 anos, era de nacionalidade paquistanesa, informou a Associação Nacional Paquistanesa-Australiana (APNA) em comunicado. Outras doze pessoas tiveram que ser levadas ao hospital, incluindo um bebê de nove meses que está “grave, mas estável”, segundo a polícia. Sua mãe, que ficou gravemente ferida no ataque, morreu. Moradores locais depositaram flores em forma de memorial, um dia após o esfaqueamento.

*Com informações da AFP