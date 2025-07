Polícia invade sede de partido de direita na França

Presidente do partido de Le Pen indicou que a operação incluiu ‘os gabinetes dos dirigentes’ e que foram apreendidos arquivos das últimas eleições regionais, presidenciais, legislativas e europeias

Agentes da brigada financeira e dois juízes efetuaram uma operação de busca na sede do partido de direita Reagrupamento Nacional (RN), em Paris, nesta quarta-feira(9), informou o presidente da legenda, Jordan Bardella. O presidente do partido de Le Pen também indicou que a busca incluiu “os gabinetes dos dirigentes” e que foram apreendidos arquivos das últimas eleições regionais, presidenciais, legislativas e europeias. “Este é um grave atentado ao pluralismo e à alternância democrática”, disse Bardella, uma “crueldade” contra o partido, que lidera as pesquisas para o primeiro turno das próximas eleições presidenciais.

A operação faz parte da investigação judicial aberta em julho de 2024 sobre suspeitas de financiamento ilegal das campanhas para as eleições presidenciais e legislativas de 2022 e europeias de 2024, segundo o Ministério Público de Paris. A Justiça já condenou o partido em março por desvio de recursos públicos europeus, o que também resultou na inabilitação política por cinco anos de sua líder, Marine Le Pen. Bardella indicou na rede social X que a operação começou às 8h30 locais e que “todos os e-mails, documentos e registros contábeis” foram apreendidos.

Na esperança de concorrer às eleições e aguardando a decisão de um recurso de apelação, Le Pen solicitou na terça-feira ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) a suspensão imediata de sua inabilitação. O pedido foi recusado nesta quarta-feira.

*Com informações da AFP

